Inhaltsverzeichnis Portable Wallbox Habu im Kabelformat für E-Autos im Test Fazit Artikel in c't 15/2023 lesen

Die meisten E-Autos werden an der heimischen Wallbox oder auf Langstreckentouren am DC-Lader befüllt. Wer oft auf Achse ist oder gelegentlich in Gebiete mit löchriger Ladeinfrastruktur vordringt, muss mit dem einphasigen Notladeziegel mit maximal 3,6 kW vorliebnehmen; die meisten Adapter sind sogar auf 2,2 kW gedrosselt. Die besonders in der Landwirtschaft und Industrie gängigen AC-Starkstromanschlüsse lassen sich mit ihnen nicht ausreizen.

Abhilfe schaffen mobile Wallboxen wie der go-e-Charger (Test) oder der ebenfalls beliebte Juice-Booster. Mit Adaptern kann man sie an diversen AC-Anschlüssen betreiben, meist fährt man dann allerdings reichlich Hardware spazieren.

Der polnische Energieexperte Green Cell verpackt die Ladetechnik einfach im Typ-2-Stecker eines sieben Meter langen Ladekabels. Das Habu, benannt nach der in Asien vorkommenden Giftschlange, ist auf der einen Seite mit einem Standard-CEE-Stecker für Wechselstrom mit maximal 400V bei 16A ausgestattet. Am anderen Ende findet sich ein Typ-2-Stecker fürs E-Auto. Der hat es in sich: Neben der Ladeelektronik ist noch Platz für ein GSM-Modem, ein kleines LC-Farbdisplay, FI-Schutzschalter, LED-Beleuchtung, Bedientaste und Vibrationseinheit für haptisches Feedback.