Potenter Mikroserver: x86-NAS mit 10-Gigabit-Port Terra-Master F5-422

Das F5-422 ist Terra-Masters erstes NAS mit 10-Gigabit-Ethernet für besonders schnellen Datentransfer ins LAN. Auch beim nun in der Version 4.1.15 vorliegenden NAS-Betriebssystem TOS gibt es Erweiterungen, beispielsweise die in Firmen genutzte Nutzerauthentifizierung per LDAP.

Bei der Installation ist der schnelle LAN-Port noch funktionslos. Man richtet das Gerät per Browser ein, indem es über LAN 1 oder 2 im Netz hängt.

Als Dateisystem schlägt TOS BTRFS vor, alternativ kann man EXT4 wählen. In unserem NAS-Benchmark gab es keine nennenswerten Unterschiede.