Inhaltsverzeichnis Prepaid- und Laufzeittarife für Mobilfunk mit mehr als 20 Gigabyte im Vergleich Vertrag nur mit Schufa Den richtigen Tarif finden Vertrag mit oder ohne Handy abschließen Vorsicht bei Einsatz im Ausland Fazit und Vergleichstabellen Artikel in c't 19/2023 lesen

Mobilfunk in Deutschland wird immer günstiger. Der Preis pro Gigabyte fällt von Jahr zu Jahr, und selbst Datenflatrates kosten immer weniger, und der Bedarf steigt steil an. Treiber dafür sind etwa neue soziale Medien wie Instagram oder Tiktok, deren Inhalte überwiegend aus Videos bestehen. Hinzu kommen geschäftliche Anwendungen, etwa Videokonferenzen oder Clouddienste, und Videostreamingangebote, die viele Menschen inzwischen auch mobil nutzen. Die Zeiten, in denen man intensive Nutzung unterwegs so lange verschob, bis man ein kostenloses WLAN gefunden hatte, sind vorbei.

Das lässt sich mit Zahlen untermauern: Das übertragene Datenvolumen in den Mobilfunknetzen wächst um rund 40 Prozent pro Jahr, zuletzt zwischen 2021 und 2022 von 4 auf 5,6 Gigabyte pro Monat und Mobilfunknutzer. Der Umsatz der Mobilfunkanbieter hingegen blieb mit geringen Schwankungen stabil und liegt in Deutschland seit 2009 zwischen rund 25 und 27,5 Milliarden Euro im Jahr. Die Provider nehmen pro Gigabyte also immer weniger ein.

Das ständig sinkende Preisniveau geben die Mobilfunkanbieter allerdings nicht freiwillig an ihre Kunden weiter. Wer einmal einen Laufzeitvertrag abgeschlossen und ein bestimmtes Volumen für einen bestimmten Preis gebucht hat, erhält keine neuen Konditionen, wenn wieder einmal eine neue Preisrunde stattfindet. Viele Anbieter ändern mit neuen Konditionen die Namen ihrer Tarife nicht, aber bringen alle naslang neue Versionen heraus – üblicherweise mit mehr Datenvolumen zum gleichen Preis, damit sie den Umsatz halten können. Wer noch eine alte Version hat, muss mit weniger Datenvolumen leben oder mehr zahlen.