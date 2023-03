Inhaltsverzeichnis Private Cloud: ownCloud Infinite Scale mit Microservice-Architektur Ein neues Entwicklungsmodell oCIS: Dreischichtige Microservice-Architektur Datenverwaltung Potenzielle Installationsszenarien Fazit Artikel in iX 4/2023 lesen

Vor über zehn Jahren trat ownCloud mit der gleichnamigen Datenaustauschplattform als LAMP-basierte – wobei das P hier für PHP steht – Alternative zu Dropbox an.

Dr. Udo Seidel Dr. Udo Seidel war seit 1996 als Linux-/Unix-Trainer, Administrator, Senior Solution Engineer und Chefarchitekt tätig. Er arbeitet heute als Senior Customer Experience Architect im europäischen Gebiet für Kong Inc.

Mittlerweile hat der Nürnberger Anbieter auch ein DSGVO-konformes SaaS-Angebot im Portfolio und konnte sich in den Jahren vor der Pandemie als zentrale Cloud-Software im Bereich Datenaustausch für die bayerischen Kommunen etablieren. Dabei zeigte sich, dass die Architektur in großen Umgebungen an die Grenzen der PHP-Leistungsfähigkeit stieß. Also zogen die ownCloud-Entwickler und -Architekten Bilanz: Was hatte sich in den letzten knapp 10 Jahren bewährt? Was passt nicht mehr so richtig? Welche Trends gilt es zu beachten? Das war die Geburtsstunde von ownCloud Infinite Scale (Download) – kurz oCIS.

iX hat sich die Plattform genauer angesehen.