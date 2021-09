QR-Codes erstellen: Nirsoft-Freeware im Test

An jeder Ecke im Internet bieten Dienste an, für eingegebene Daten QR-Codes zu generieren. Anstatt einer unbekannten Website das WLAN-Passwort anzuvertrauen, bekommt man mit SimpleCodeGenerator ein Tool für den heimischen PC. Es wandelt URLs, E-Mail-Adressen oder WLAN-Zugangsdaten in QR-Codes um, ohne dazu einen Server einzuspannen.

Das nur 65 KByte große Tool lässt sich ohne Installation direkt starten. Um einen QR-Code zu erstellen, der etwas anderes als eine URL enthalten soll, muss die umzuwandelnde Information meist in einem speziellen Format vorliegen; die Zugangsdaten für ein WLAN werden beispielsweise so kodiert: WIFI:T:<WPA, WPE etc.>;S:<Netzwerkname>;P:<WLAN-Passwort>;; – weitere Einsatzmöglichkeiten verlinkt der Hersteller auf der eigenen Seite. Die kodierten Daten verarbeitet das Tool direkt als QR-Code, ohne sie zu überprüfen. Ein Export ist anschließend in den üblichen Formaten wie PNG oder JPG möglich.

Für QR-Codes, die umfangreiche Informationen enthalten sollen, muss man den Mehrzeilenmodus freischalten. Das Tool lässt sich nicht nur interaktiv nutzen, sondern auch von der Kommandozeile aus. Das ist praktisch, um das Kodieren von QR-Codes zu automatisieren. Ein separat herunterladbares Sprachpaket stellt die Bedienoberfläche auf Deutsch um.

SimpleCodeGenerator

QR-Code-Generator Hersteller, URL NirSoft, nirsoft.net Systemanf. Windows ab XP Preis kostenlos

(wid)