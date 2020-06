Inhaltsverzeichnis Raspberry Pi 4B mit 8 GByte Speicher 64-Bit-Betriebssystem Fazit und Testtabelle Artikel in c't 14/2020 lesen

Rund ein Jahr nach der Vorstellung des Raspberry Pi 4B mit 1, 2 oder 4 GByte Arbeitsspeicher legt die Raspberry Pi Foundation nach: Nun gibt es auch eine 8-GByte-Version. Sie soll rund 80 Euro kosten, also etwa 20 Euro mehr als die 4-GByte-Variante – und war nach der Ankündigung sofort ausverkauft.

Außer dem LPDDR4-Speicherchip mit höherer Kapazität gibt es beim 8-GByte-Raspi auch kleine Änderungen am Spannungswandler. Letzterer erzeugt aus den via USB-C eingespeisten 5 Volt die Spannungen für den "Hauptprozessor" Broadcom BCM2711 und alle anderen Komponenten. Wie bei allen jüngeren Raspi-4-Revisionen ist außerdem beim 8-GByte-Modell die Inkompatibilität mit manchen USB-C-Kabeln beseitigt.

64-Bit-Betriebssystem

Gleichzeitig mit der 8-GByte-Hardware stellte die Raspberry Pi Foundation die Betaversion einer 64-Bit-Variante ihrer hauseigenen Linux-Distribution auf Debian-Basis bereit und benannte bei der Gelegenheit auch gleich die 32-Bit-Version um. Beide heißen nun nicht mehr Raspbian, sondern Raspberry Pi OS. Das neue 64-Bit-Betriebssystem stellen wir im Artikel "Raspberry Pi OS mit 64 Bit: Was die Beta des 64-Bit-OS für den Raspi schon kann" genauer vor. Es ermöglicht die Ausführung von 64-Bit-Software und macht das gesamte RAM "am Stück" nutzbar. Das ist allerdings nur für äußerst speicherhungrige Programme wichtig. Die ausgereifte 32-Bit-Version von Raspberry Pi OS teilt jedem laufenden Prozess dank der sogenannten LPAE-Technik bis zu 3 GByte zu. Das genügt für die meisten Docker-Container und auch für den Browser Chromium, der jeden Tab in einem eigenen Prozess startet. Wie viel RAM ein Raspi tatsächlich nutzt, verrät beispielsweise der im Raspberry Pi OS eingebaute Taskmanager (LXTask). Wer schon einen Raspi hat, kann darin vor der Anschaffung eines teuren 8-GByte-Modells nachsehen, ob überhaupt RAM-Knappheit herrscht.