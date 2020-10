Inhaltsverzeichnis Raspberry Pi: Mischpulte und Controller per Komponentensystem bauen Das Konzept Verkabelung Fazit Artikel in c't 23/2020 lesen

Wer bislang einen Raspberry Pi in der Musikproduktion einsetzen wollte, nutzte oft fertige Mischpulte und Ähnliches, die er via USB mit dem Mini-Rechner verband. Die nordrhein-westfälische Firma MakeProAudio (MPA) bietet als Alternative ein Baukastensystem rund um Gehäuse für den Raspberry Pi an, in die man vorgefertigte Module mit beleuchteten Tastern und ähnlichem Zubehör integrieren kann. So hat man alles in einem Gerät und spart sich Kabelsalat.

Nutzen lassen sich die Controller Marke Eigenbau aber nicht nur im Pro-Audio-Bereich, sondern etwa auch zur Steuerung von AV-Installationen und im Smart Home.

Das Konzept

Zum Bau des eigenen Geräts stehen Bauteile für verschiedene Gehäuse in Größen zwischen 11 cm × 11 cm und 44 cm × 27,5 cm bereit. Einige bieten eine zusätzliche Handauflage aus Holz (zur Wahl stehen Ahorn und Nussbaum).