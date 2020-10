Inhaltsverzeichnis Razer Pro Click Wireless: Office-Maus mit Gaming-Fähigkeiten Bedienung

Funk und Präzision

Individualisierung nur per Software Fazit

Razer ist bekannt für Tastaturen und Mäuse, die sich speziell an Spieler richten: Spezialfunktionen, zusätzliche Tasten, maßgeblich in schwarz gehalten und mit aufwendiger LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Pro-Click-Serie wird hingegen für Büros und das Homeoffice vermarktet. Sie ist in schlichtem Weiß gehalten, mit grauen Seiten und silbernen Akzenten.

Die Funkmaus ist ergonomisch für Rechtshänder ausgelegt. Auf der Maus verteilen sich die Funktionen auf acht unterschiedliche Tasten: Linke, rechte und mittlere Maustaste sind wie gewohnt ausgeführt, zusätzlich lässt sich das Mausrad zu den Seiten kippen. Hinter dem Mausrad findet sich eine Taste, um die Mausempfindlichkeit zu steuern und auf der linken Seite befinden sich zwei Daumentasten.

Bedienung

Dank der großen Gleitflächen lässt sich die Maus schnell und präzise bewegen, sowohl über die blanke Tischoberfläche als auch über ein Mauspad. Bei kleinen und mittelgroßen Händen liegt die Pro Click angenehm in der Hand und ist mit ihren 106 Gramm gut ausbalanciert. Für große Hände kann sie hingegen zu schmal sein.