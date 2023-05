Inhaltsverzeichnis Recherchetools: Wie Sprach-KIs beim Sichten von Forschungsarbeiten unterstützen Literatur recherchieren und sortieren Suchdienst mit Fragefunktion Textstellen erklären Testphase: PaperBrain, Consensus und Scispace Recherche und Digest im Abo Fazit Artikel in c't 11/2023 lesen

Alle maßgeblichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen für ein spezielles Thema zu finden und die aktuelle Forschung im Blick zu behalten, ist eine Herkulesaufgabe. Selbst Fachleute haben Mühe, sämtliche einschlägigen Papers zu finden, sie durchzuarbeiten und zu verstehen. Hier setzen diverse Onlinedienste an: Die einen bieten intuitive Suchwerkzeuge, andere versuchen mittels künstlicher Intelligenz, kryptische Textpassagen zu erklären oder sogar generelle Fragen zum Paper zu beantworten. Das erleichtert Wissenschaftlern, auf ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Tools können aber auch dabei helfen, wissenschaftliche Papers für neue Zielgruppen zu erschließen. Denn Forschungsarbeiten sind oft nicht nur für Forscher und Studierende, sondern auch für interessierte Laien spannend und wichtig, etwa wenn sie den Nutzen von Masken während der Coronapandemie bewerten wollen oder die Auswirkungen von Verbrennermotoren auf das Klima.

Eine Auswahl von Diensten, die Papers durchforsten und erklären, stellen wir Ihnen hier vor – zunächst die Such- und dann die Erklärdienste. Einige Tools können sowohl suchen als auch erklären, andere scheitern an beiden Aufgaben. Zum Ausprobieren haben wir drei reale Beispiel-Papers genutzt: eines über einen Laufroboter mit vogelähnlichen Beinen von 2022, eines von 2023 über die Stimulation des Gehörs mithilfe von Licht sowie eine Veröffentlichung darüber, wie man seltene Erden mit Bakterien rückgewinnt, ebenfalls von 2023. Nicht alle Suchdienste sind offenbar so aktuell, dass sie auch die Papers aus diesem Jahr finden.