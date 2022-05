Inhaltsverzeichnis Rechner für Musikproduktion: Macs und Windows-PCs im Vergleich Testaufbau Audio-Interface Grafikkarte, Speicher und Cache M1-Unterstützung Performance AMD und Intel Fazit Artikel in c't 12/2022 lesen

Musikproduktionen stellen Computer vor eine besonders schwierige Aufgabe: Im Studio muss die CPU große Arrangements stundenlang unter maximaler Last berechnen, ohne dass die Lüfter zu hören sein dürfen. Rechner, die in dieser Disziplin brillieren, sind auch in vielen anderen erste Wahl, in denen die Grafik keine große Rolle spielt.

Doch die Frage, ob nun tatsächlich ein Mac oder aber ein Windows-Rechner eine Musikproduktion am besten meistert, lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn die Ergebnisse standardisierter Benchmarks wie dem Cinebench führen oft in die Irre, weil sich reale Programme in der Praxis anders verhalten. Die richtige Antwort hängt deshalb von der Software ab.

Daher haben wir uns die Mühe gemacht, weit verbreitete Digital Audio Workstations (DAW) auf verschiedenen Macs mit M1-Prozessor und Windows-Systemen mit aktuellen Intel- und AMD-CPUs zu vergleichen. Dabei entlarvten wir einige in der Musikbranche weit verbreitete Mythen als falsch. Wenn Ihr aktueller Rechner bei großen Arrangements stottert, kann eventuell bereits eine andere Software helfen. Und wenn Sie mit einem Mac Studio liebäugeln, zeigen wir Ihnen Windows-Alternativen, die nur die Hälfte kosten.