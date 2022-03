Inhaltsverzeichnis Redmi Watch 2 Lite mit langer Akkulaufzeit und Fitnesstracking im Test Praktische Funktionen Fazit und Übersichtstabelle Artikel in c't 8/2022 lesen

Auf den ersten Blick erinnert die Redmi Watch 2 Lite stark an die Apple-Watch: Ihr rechteckiges Display ist an den Rändern abgerundet und das softe Armband aus Silikon geht ohne erkennbaren Steg direkt ins Gehäuse der Uhr über. So ähnlich sich die beiden smarten Uhren sehen, so weit liegen sie preislich auseinander: Die Watch 2 Lite kostet nur einen Bruchteil einer Apple Watch.

Ein weiterer Unterschied: Die Apple Watch ist nur sinnvoll, wenn man auch ein iPhone hat, wohingegen sich die Redmi Watch 2 Lite vorrangig an Android-Nutzer richtet. Inoffiziell gilt sie als Nachfolger der Mi Watch Lite des chinesischen Herstellers Xiaomi, wird nun aber unter dessen anderer Marke Redmi angeboten.

Sie ist 10 bis 15 Euro teurer als der Vorgänger, hat bei der Hard- und Software aber auch zugelegt: Das Display ist in der Höhe um einige Millimeter gewachsen, sodass die Uhr nun eine Diagonale von 1,55 Zoll (ca. 39 mm) aufweist und 320 × 360 Pixel anzeigt. Weil der Displayrahmen schmaler ausfällt, ist das Gehäuse nur um zwei bis drei Millimeter gewachsen.