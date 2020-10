Inhaltsverzeichnis Renaissance der Newsletter: Spannende Inhalte per Mail entdecken Auf den Punkt Eine langsame Welle Plattformen und Apps Stilbildend Artikel in c't 22/2020 lesen

"E-Mail-Newsletter? Das ist doch Spam", so werden wohl viele Menschen denken, wenn man sie auf das Thema anspricht. Und tatsächlich steht der Begriff meistens für etwas, das man nicht haben will: etwa für Supersonderangebote, die man nur erhält, weil man irgendwo etwas bestellt und den Newsletter mit untergeschoben bekommen hat. Oder unambitioniert zusammenkopierte Überschriften und Vorlauftexte von Zeitungen. Mit so etwas holt man niemanden hinter dem Ofen hervor.

Aus dem Wust solch liebloser und nerviger digitaler Postwurfsendungen stechen schon seit ein paar Jahren wesentlich bessere Angebote heraus. Einige Journalisten zäumen das Medium E-Mail-Newsletter neu auf, stellen täglich oder wöchentlich ein fein auf das Zielpublikum abgestimmtes Nachrichtenpaket zusammen und bereiten es passend für das Medium auf – mit viel Erfolg.

Beispiele gefällig? Bei Fever Pit'ch von Sportjournalist und Chefredakteur bei Sport1 Pit Gottschalk dreht sich alles um Fußball. Jeden Freitag informiert Finanztip.de die fast 800.000 Abonnenten seines kostenlosen Newsletters über aktuelle ökonomische Entwicklungen, erklärt Grundlagen und gibt konkrete Tipps zum Thema "persönliche Finanzen". Am anderen Ende des Preisspektrums liegt der Tagesspiegel, der unter der Marke Tagesspiegel Background mehrere hochspezialisierte Newsletter zu Themen wie Klima & Energie oder Digitalisierung & KI herausbringt – und zwar für jeweils 179 Euro pro Monat. Während Newsletter hierzulande meist (noch?) andere Medien begleiten und ergänzen, gibt es in den USA bereits journalistische Angebote und Plattformen, die ausschließlich auf E-Mail-Newsletter setzen, etwa The Hustle und Substack.