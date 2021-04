"Returnal" angespielt: Und täglich grüßt die Alien-Brut​

Bis jetzt verströmte die neue Konsolengeneration vor allem viel heiße Luft. Das Entwicklerstudio Housemarque will's jetzt aber wissen. Die Finnen, bisher nur für rasante Arcade-Action wie "Resogun" bekannt waren, kitzeln mit dem Exklusivtitel "Returnal" am technischen Potenzial der PS5: ein spektakuläres und technisch brillantes Fest für Actionfans, die Sonys neue Konsole bereits ergattern konnten.

Returnal | In 100 Sekunden

Action-Ballett in der Zeitschleife

Krach, bumm, Action satt: Astronautin Selene steckt fest. Kaum ist sie auf einem geheimnisvollen Planeten abgestürzt, hängt sie in einer Zeitschleife fest. Auf der Suche nach einem Ausweg stolpert sie wie in "Und täglich grüßt das Murmeltier" jedes Mal über gierige Monster und fiese Fallen, die ihr das Lebenslicht auspusten. Also muss sie wieder von vorne anfangen und sich Stück für Stück durch diese geheimnisvolle Welt kämpfen, die sie nicht loslassen will.

Schon nach wenigen Minuten wird klar, was Spielerinnen und Spieler erwartet: rasante, kompromisslose Action. Wie der "Doom Guy" stürzt sich Selene in die Gegner, hechtet blitzschnell von einem Ort zum anderen und zerstückelt ihre Gegner mit diversen Schusswaffen oder ihrem Schwert. Das alles ist so perfekt und spektakulär inszeniert, dass uns bei den Angespielt-Stunden die Luft wegbleibt: Es blitzt und kracht in einem Tempo und in einer Audioqualität, die eine PS4 oder Xbox One in dieser hohen Framerate nie hinbekommen hätten.

Neben der beeindruckenden Technik setzt Housemarque auf ihr bewährtes Spielprinzip aus Arcade-Action, "Doom"-Einflüssen und einer großen Portion Sci-Fi-Horror im Stil von "Dead Space" oder "Alien". Es finden sich sogar klassische Horrorszenen, wenn Selene ein leerstehendes Haus erkundet und auf ein Geheimnis in ihrer Vergangenheit stößt.

Hoher Schwierigkeitsgrad

Wo ein "Doom" noch gnädigerweise mit Speicherpunkten aushilft, setzt Housemarque das Roguelite-Spielprinzip erbarmungslos um. Stirbt Selene, verliert sie nahezu alle Waffen und Hilfsmittel und muss komplett von vorne anfangen. Erst wenn sie in einer Welt zumindest bis zum Endkampf vorgedrungen ist oder ihn gemeistert hat, bietet das Spiel Abkürzungen an. Bis dahin ist der Weg aber lang und erfordert von den Spielern eine hohe Frusttoleranz.

Bei fast jedem neuen Versuch findet Selene neue Waffen und Extras, die ihr das Leben leichter machen. Sammelt sie genügend Kristalle von den toten Gegnern, kann sie sich an bestimmten Orten auch Hilfsmittel wie Gesundheitspillen kaufen. Neben der Action muss Selene auch Fallen umgehen oder wie in "Metroid" Gebiete erkunden, die sich erst durch neue Gadgets erreichen lassen.

Oft findet sie auch "verdorbene" Truhen, die einerseits neue Waffen versprechen, aber auch zu einer "Fehlfunktion" führen, also etwa Lebenspunkte oder Waffenstärke abziehen. Um dies wieder zu reparieren, muss Selene kleine oder größere Aufgaben erfüllen. Schafft sie das nicht, steht man besonders in den Endkämpfen nahezu hilflos da. Dann kann Selene sich nur noch auf ihre Reflexe verlassen, wenn sie mit tödlichen Energiekugeln, Raketen oder Schwerthieben attackiert wird.

Bild 1 von 5 "Returnal" angespielt (5 Bilder) Action satt: Housemarque inszeniert in "Returnal" ein rasantes Third-Person-Spektakel. (Bild: heise online)

Obwohl das alles spannend in Szene gesetzt ist, sorgt der hohe Schwierigkeitsgrad für zahlreiche Frustmomente. Ständig läuft Selene die gleichen Wege ab, die sich nur durch eine zufällige Anordnung der Gebiete unterscheiden. Wenn sie sich dann fast bis zum Ende eines Abschnitts durchgekämpft hat und kurz vor dem Ziel scheitert, ist die Enttäuschung groß. Ein bisschen Erbarmen für Spielerinnen und Spieler, die einfach nur ihre neue Konsole ausreizen wollen, hätte diesem unerwarteten PS5-Vorzeigetitel gutgetan.

Zwischenfazit

Housemarques "Returnal" ist ein atemberaubendes Actionspektakel, das andeutet, welches Potenzial in Sonys Playstation 5 steckt. Im Gegensatz zur technischen Umsetzung macht Housemarque spielerisch aber wenig Experimente und verlässt sich auf kompromisslose Third-Person-Action. Dieser Mix aus Sci-Fi-Horror und Arcade-Action ist rasant, sorgt aber durch den hohen Schwierigkeitsgrad ab und zu für Frust. Wer aber mal mit seiner neuen Konsole etwas angeben will, liegt hier genau richtig.

"Returnal" erscheint am 30. April exklusiv für PS5. Es kostet ca. 80 €. USK ab 16.

(dahe)