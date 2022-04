Inhaltsverzeichnis Rezepte-Verwaltungen für iPhone, iPad und Mac im Test: Organisierter kochen

Im Idealfall sammeln Sie mit einer Rezepte-Verwaltung all Ihre Rezepte, die zuvor in Browser-Lesezeichen, handschriftlichen Zetteln, Ausdrucken, E-Mails, abfotografierten Buchseiten und in separaten Kochbuch-Apps verstreut lagen. Zudem pflegen Sie darin eigene Ideen oder verfeinern bestehende Rezepte nach Ihrem Geschmack.

Das Angebot an entsprechenden Lösungen ist umfangreich. Wir haben uns auf Apps beschränkt, die sich in aktiver Entwicklung befinden, eine ansprechende Anmutung besitzen und neben der Grundfunktion – der Eingabe von Rezepten – auch sinnvolle Zusatzfunktionen bieten. Alle Apps sind auf dem iPhone und iPad verfügbar, einige auch auf Macs.

Zwar lässt sich die persönliche Rezeptsammlung auch in einem Evernote-Notizbuch oder der Notizen-App realisieren, allerdings ist das Ergebnis meist unbefriedigend. Zum einen gestaltet sich das Importieren von Anleitungen mühselig, zum anderen fehlt solchen Bastellösungen eine klare Struktur für die Darstellung.