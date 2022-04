Inhaltsverzeichnis Roccat Kone XP: Leuchtende Gaming-Maus mit 13 konfigurierbaren Tasten im Test Empfindliche Haupttasten

Nur für Rechtshänder Bunte LEDs im Inneren Fazit

Die Roccat Kone XP sieht mit bunter LED-Beleuchtung wie eine typische Gaming-Maus aus, doch bietet sie deutlich mehr: 13 konfigurierbare Tasten liegen auf der Maus, denen man beliebige Funktionen und Makros zuweisen kann. Das hilft besonders in Spielen, deren Steuerung viele verschiedene Tasten und Kommandos benötigen, etwa komplexe Rollenspiele oder Shooter. Aber auch viel genutzte Office-Funktionen sind so im Arbeitsalltag schneller erreichbar. Wir haben Roccats Maus für Rechtshänder daher beim Zocken und im Büroalltag ausprobiert.

Der Daumen muss an der Kone XP besonders viele Tasten bedienen: Vier Stück liegen an der linken oberen Seite der Maus. Viele andere Mäuse haben nur zwei Tasten mit den Funktionen "vor" und "zurück" an dieser Position, die etwa bei der Navigation im Browser zum Einsatz kommen. Die beiden unteren sind standardmäßig mit R und G belegt, die in Shootern üblicherweise dazu dienen, nachzuladen und Granaten zu werfen. Das sichere Treffen der richtigen Taste in brenzligen Spielsituationen erfordert Übung, da man die oberen Tasten etwas leichter trifft. Diese stehen aufgrund der gewölbten Seite der Maus stärker hervor als die unteren.

Die Easy-Shift genannte Taste liegt ebenfalls auf der linken Seite, allerdings im unteren Bereich. Man bedient sie daher auch mit dem Daumen. Sie dient als eine Art Funktions-Taste (Fn), die man auf einigen Tastaturen findet. Hält man sie gedrückt, lösen alle übrigen Tasten sowie das Mausrad alternative Aktionen aus. Standardmäßig regelt man so mit dem Rad etwa die Lautstärke.