Inhaltsverzeichnis Røde Streamer X im Test — alles dabei für's professionelle Streaming Anschlüsse, Lieferumfang und Erscheinungsbild Rødes eigene Programme Streamer X in der Praxis Fazit

Ob vor der Kamera oder als Zuschauer: Streaming begeistert junge Menschen. Und für Kinder ist das Influencertum mittlerweile eine Berufsoption. Mit einer Kamera und einem Mikro kann man auf gängigen Plattformen schnell anfangen zu streamen. Wer technisch interessiert ist und seinen zukünftigen Stream mit Effekten, professionellem Ton und Gameplay anreichern will, hat sich dafür bisher mehrere Geräte angeschafft. Rødes Streamer X bündelt nun alle Geräte in einer Box, die Streamer brauchen. Wir testen den Streamer X und schauen uns alle Funktionen genauer an.

Den Namen Røde kennen Sie vielleicht schon von Mikrofonen. Mit dem Streamer X steigt die Marke in eine für sie neue Produktkategorie ein und verkauft nun auch ein Gerät zur Videoproduktion. Der Clou ist, dass Røde mit dem Streamer X mehrere Geräte in einem bündelt und es diese Gerätekombination bis jetzt noch nicht gab. Zudem bietet der Streamer X einige professionelle Audio-Anschlüsse: Streamer können ein professionelles Mikrofon über den kombinierten XLR- und TRS-Anschluss verwenden, um sich mit dem Chat zu unterhalten oder beim Spielen taktische Anweisungen zu geben. Es ist auch möglich, an den Streamer X ein Instrument anschließen, um den Zuschauern ein Ständchen zu geben. Darüber hinaus dient das Gerät als Empfänger für Rødes-Funkstrecken. Damit können Streamer ihre kleinen, kabellosen Mikros problemlos verbinden und während der Live-Aufzeichnung in ihrem Zimmer hin und her laufen. Über sogenannten Streamdecks steuern Content Creator ihren Stream. Dafür bietet der Streamer X vier konfigurierbare Tasten. Eine Anschlussmöglichkeit für Spielkonsolen ist auch dabei.

Für die Bedienung des Streamer X (und weitere Geräte) hat Røde zwei Programme im Repertoire: Røde Central und Unify. Wir haben den Streamer X mit beiden Programmen und mit OBS Studio – einer bekannten Streaming-Software – getestet. Unser Fokus liegt hierbei auf Einsteiger.