SSD-Stick im Kurztest: NFHKs USB-C- und USB-A-Stick fasst eine kurze M.2-SSD

USB-Sticks sind zwar meist recht billig für ihre Kapazität, aber oft weder schnell noch vollgasfest. Gegenüber den performanteren SSDs sind sie aber leichter und kleiner. Der Adapter NFHK Combo bietet jetzt einen guten Kompromiss zwischen beidem. Er ist wenig größer als mancher USB-Stick und enthält einen Steckplatz für eine M.2-SSD. Er besitzt einen USB-C-Stecker und am gegenüberliegenden Ende einen mit USB-A. Beide werden von magnetisch haftenden Schutzkappen bedeckt.

Im Inneren findet eine kurze SSD Platz, die 30 oder 42 Millimeter lang sein darf. Es passt also nur eine vom (leider nie in MacBooks verwendeten) Typ 2230 oder 2242, aber nicht der gebräuchliche M.2-Typ 2280 (dafür gibt es ähnliche Combo-Gehäuse-Modelle). Das 37 Gramm leichte Gehäuse zeigt sich auch tolerant gegenüber der internen Schnittstelle und nimmt sowohl ein älteres SATA-Modell als auch eine SSD mit NVMe (PCIe 3.0 x2) auf. Leider ist es mit 2,6 Zentimetern so breit, dass es an Macs benachbarte Buchsen blockiert. Eine blaue LED leuchtet bei Betrieb und blinkt bei Zugriffen.

Der enthaltene Chipsatz (RTL9210B) schaltet automatisch zwischen den möglichen Kombinationen um. Im Test mit der SATA-SSD Transcend TS256GMTS430S erreichten wir beim Schreiben Transferraten von nur 280 MByte/s, beim Lesen an USB-A 347 und an USB-C 433 MByte/s. Verwendeten wir die etwas modernere PCIe-SSD Sabrent Rocket 2230, kletterte die Performance schreibend wie lesend an USB-A auf 365 MByte/s und an USB-C auf rund 800. In der Praxis bedeutet das, dass man auf das Duplizieren eines Filmordners mit 6,46 GByte je nach Schnittstelle zwischen 41 (USB-A /SATA) und 14 Sekunden (USB-C / PCIe) warten muss.

Combo Typ-C & USB3.0 Hersteller: NFHK // Chipsatz: RTL9210B // Gewicht: 37 g // Maße: 9,2 × 2,6 × 0,9 cm // Schnittstellen: USB-C, USB-A 3.0 // Preis: 40 €

Nach mehrmaligem Gebrauch fassten die winzigen Schrauben des Gehäusedeckels nicht mehr, sodass wir ihn mit einem Klebestreifen fixieren mussten. Wer noch ältere (kurze) Flash-Module übrig hat, kann ihnen mit dem NFHK Combo ein zweites Leben als "SSD-Stick" geben.

(lbe)