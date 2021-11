Inhaltsverzeichnis Samsung Galaxy Watch 4 Classic mit Googles Wear OS im Test Sportlich unberechenbar Fazit und Testtabelle Artikel in c't 23/2021 lesen

Hübsch ist sie, die Galaxy Watch4 Classic! Schickes rundes Edelstahlgehäuse, makellos verarbeitet, und auch in der großen 46-mm-Version nicht zu dick und nicht zu schwer. Nur das unscheinbare graue Silikonarmband unseres Testgeräts harmoniert optisch nicht mit dem Gehäuse. Immerhin legt es sich angenehm ums Handgelenk. Das darf ruhig etwas kräftiger sein, denn die Watch4 ist keine kleine Uhr, im Gegenteil.

Bedient wird sie über den Touchscreen, zwei Knöpfe an der rechten Seite sowie mit der drehbaren Lünette. Letztere ist seit Jahren an Samsung-Smartwatches zu finden und ein Gewinn gegenüber reiner Touchbedienung auf so einem Minidisplay. Mit dem Drehring scrollt und zoomt man, regelt die Helligkeit und Lautstärke. Das OLED-Display hat eine Diagonale von 1,4 Zoll, ist kontraststark und mit maximal 540 cd/m2 sehr hell.

Mit der Watch 4 lässt es sich manierlich telefonieren, entweder über eine eingebaute eSIM oder via Bluetooth mit dem Smartphone. Die ordentlichen Mikrofone sorgen für sehr gute Sprachqualität, der Lautsprecher in der Uhr ist kräftig genug, wenn rundherum nicht allzu viel Krawall herrscht. Texte gibt man fummelig per Minitastatur, wischend per Swipe oder über die zuverlässige Spracherkennung ein. Mit einer Akkuladung sind wir meist zwei Tage lang ausgekommen, nicht mehr, manchmal gar weniger.