Samsung Galaxy XCover6 Pro: Outdoor-Smartphone mit Wechselakku im Test

Schlanke Silhouette, feine Rillen auf der Rückseite und am Rahmen, Akzente in edlem Dunkelrot, keine fummeligen Kläppchen über den Anschlüssen: Das Samsung Galaxy XCover6 Pro sieht nicht so aus, wie man sich landläufig ein Outdoor-Smartphone vorstellt, aber hält doch einiges aus.

Der IP68-Stempel, den auch viele "normale" Smartphones spazieren tragen, verspricht Schutz vor Wasser (bis anderthalb Meter Tiefe) und Staub. Hinzu kommt beim XCover die amerikanische Militärnorm MIL-STD-810H. Die legt Prüfnormen für alle möglichen Gerätschaften fest, um sie gegen rauen Umgang, schädliche Umwelteinflüsse und extreme Bedingungen abzusichern.

Klingt gut, muss aber nicht viel heißen, denn Geräte wie Smartphones müssen längst nicht alle diese Punkte erfüllen – es obliegt den Unternehmen, welche Teile sie wie umsetzen. Viele Hersteller nennen nur die klangvolle Normbezeichnung, ohne zu verraten, was davon sie überhaupt untersuchen. Samsung gibt immerhin an, dass das XCover 6 Pro Desinfektionsmittel schadlos wegsteckt, besonders robustes Gorilla Glass Victus das Display schützen soll und dass es den Sturztest des MIL-STD-810H mit einem "Falltest auf eine Sperrholz-Aufprallfläche über Stahl" aus ungenannter Höhe erfüllt habe, so das Kleingedruckte. Weitere Tests umfassen laut Samsung "Neigung, Feuchtigkeit, Eintauchen, Salznebel, Staub, Vibration und Sturz".