Samsungs Falt-Smartphone Galaxy Fold 5G im Test

Eins ist sicher: Samsungs Falt-Telefon Galaxy Fold 5G fällt auf, und das ist im Smartphone-Business inzwischen ganz schön selten. Konnte man sich vor zehn Jahren mit einem iPhone als solventer Technikkenner in der Öffentlichkeit profilieren, gibt es heutzutage quasi keine Smartphones mehr, die sofort auffallen oder auf die man sogar in der Öffentlichkeit angesprochen wird – von Fremden.

Letzteres ist uns beim Praxistest des Fold 5G tatsächlich mehrfach passiert, zum Beispiel beim QR-Code-Scannen am Flughafengate oder im Café. Wer also einen "Conversation-Starter" braucht, ist mit dem Faltphone gut bedient. Das Doofe nur: Es kostet 2100 Euro, also mehr als dreimal so viel wie das meistverkaufte Smartphone des ersten Halbjahres, das iPhone XR.

Ein anderer, zumindest potenzieller, Wermutstropfen ist das Faltdisplay selbst: Schon vor der Vorstellung äußerten sich Technikfans skeptisch zur Langlebigkeit von Display und Scharnier. Als Samsung dann die erste Version des Fold im April 2019 an einige Tester verschickte, bewahrheitete sich die Skepsis: Mehrere Geräte gingen bereits in den ersten Stunden kaputt. Der Marktstart wurde daraufhin erst einmal abgeblasen.