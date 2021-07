Inhaltsverzeichnis Saugroboter im Test: Roomba i3+ mit Selbstreinigung Saugleistung, Selbstreinigung, Vernetzung Fazit Artikel in c't 16/2021 lesen

Anders als die meisten modernen Saugroboter hat der Roomba i3+ keinen Lidar-Sensor (light detection and ranging), der permanent den Raum scannt und dem Bot so die Orientierung ermöglicht. iRobot wirbt stattdessen damit, dass der i3+ durch sprichwörtliches Erfahren selbstständig den Grundriss aller Räume lernt.

Vollständig blind ist der i3 nicht: In seiner vorderen Stoßstange stecken IR-Sensoren, mit denen er ausreichend große Hindernisse erkennt, sobald er sich ihnen auf einige Zentimeter nähert. Daraufhin verlangsamt er wie alle Saugroboter seine Fahrt und stupst Möbel und Wände relativ sanft an, wodurch zusätzlich seine mechanischen Kontakte in der Stoßstange auslösen und ihn zum Beidrehen veranlassen. Darüber hinaus hat der i3+ Bodensensoren, die bei unseren Tests verhinderten, dass er Stufen oder gar Treppen hinabstürzte.

Für die Erfassung der Grundrisse ist er zudem mit Umdrehungssensoren an den Rädern und nach unten gerichteten optischen Sensoren für den Geradeauslauf ausgestattet. Anhand der zurückgelegten Entfernungen und nötigen Wendemanöver soll sich der i3+ genauso zurechtfinden und orientieren wie Lidar-Saugbots.