Seagate, Toshiba, WD: Mobilfestplatten mit 4 TByte im Vergleich

Wenn es darum geht, große Datenmengen zu speichern, dann kommen häufig noch Festplatten zum Einsatz – sie sind einfach viel billiger als SSDs: Während eine externe 4-TByte-SSD deutlich mehr als 500 Euro kostet, geht eine gleich große externe Festplatte schon für wenig mehr als 100 Euro über den Ladentisch.

Wir haben für diesen Test drei Modelle ausgewählt: Seagate Backup Plus Slim Portable, Toshiba Canvio Advance und WD My Passport, zwecks besserer Vergleichbarkeit jeweils mit 4 TByte Speicherkapazität. Dabei handelt es sich um die günstigsten Modelle der jeweiligen Hersteller. Zwar haben auch einige andere Hersteller Mobilfestplatten im Angebot, doch wir haben diese aus zwei Gründen außen vor gelassen. Zum einen steckt sowieso jeweils eine Festplatte von Seagate, Toshiba oder WD drin – andere Festplattenhersteller gibt es nicht mehr –, die in einem anderen USB-Gehäuse kaum schneller sein dürfte. Und zum zweiten sind die Modelle der anderen Hersteller deutlich teurer als unsere Testmuster. Der Griff zu einer Mobilfestplatte eines anderen Herstellers kann aber durchaus sinnvoll sein, etwa weil diese im Design zu den vorhandenen Geräten passt oder in einem besonders robusten Gehäuse daherkommt.

Alle drei Hersteller haben sowohl 3,5-Zoll-Laufwerke für Desktop-PCs und Server im Programm als auch 2,5-Zoll-Festplatten für den Mobilbetrieb. Diese überstehen eine etwas härtere Behandlung und arbeiten viel sparsamer; für den Betrieb reicht die Stromversorgung über eine USB-Buchse. Damit sind sie für den Mobileinsatz einfach praktischer, weil man weder ein Netzteil mitschleppen noch nach einer Steckdose dafür suchen muss.