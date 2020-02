Inhaltsverzeichnis Sechs Apps für virtuelle Whiteboards im Vergleich Testfeld

Virtuelle Whiteboards stellen im Web einen Raum für Skizzen, Notizen und Entwürfe zur Verfügung. Das Besondere daran: Sie lassen sich gemeinsam mit Kollegen aus aller Welt nutzen, die wahlweise am PC, mit einem Tablet oder Smartphone mitmachen können. Gleichzeitig – oder auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten – steuert jeder seine Einfälle bei, kommentiert die Ideen der anderen oder stellt Fragen dazu, schlägt Verbesserungen vor und ergänzt die Entwürfe der Kollegen. Das gemeinsame Arbeitsergebnis liegt als Tafelbild im Web.Eine Warnung gleich zu Beginn: So praktisch es ist, dass die Boards auf den Servern der Anbieter gespeichert werden, so wenig haben die Nutzer bei dieser Art der Datenhaltung Einfluss darauf, was mit ihren Boards passiert. Bevor Sie einer Whiteboard-App Ihre Einfälle anvertrauen, sollten Sie im Kleingedruckten der Programme nachlesen, wie der Softwareanbieter es mit dem Datenschutz hält.

Bei Programmen dieser Art gibt es eine erstaunlich große Auswahl an kleinen und großen Web-Anwendungen und Apps. Google Jamboard ist ein Beispiel für eine kostenpflichtige Anwendung mit eigener Hardware und großem Funktionsumfang. Das Kernstück ist hier ein 4K-Touchdisplay, das bis zu 16 Berührungspunkte gleichzeitig erkennen kann. Microsoft geht einen anderen Weg und bietet für Windows und iOS eine kostenlose Whiteboard-App an. Ein Vorläufer dieser App war Bestandteil des früheren Skype for Business. Die aktuelle Version ist inzwischen fester Bestandteil von Microsoft Teams, lässt sich aber auch außerhalb der Office-Produktfamilie nutzen, nachdem man es auf einem Windows-PC oder auf einem iOS-Gerät eingerichtet hat.

Für diesen Test haben wir uns nach simplen Web-Anwendungen umgesehen, die sich ohne spezielle Hardware und ohne vorherige Installation nutzen lassen und auch keine lange Einarbeitung erfordern. Einige mögliche Testkandidaten erwiesen sich insgesamt als instabil, bei anderen haperte es bei der Synchronisierung. Die folgenden sechs Kandidaten überzeugten mit zuverlässigem Abgleich der Inhalte und einem zumindest brauchbaren Funktionsumfang: "A Web Whiteboard" (AWW), "Explain Everything", "InVision Freehand", "Limnu", "Sketchboard" und "Whiteboard Fox".