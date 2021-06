Inhaltsverzeichnis Sechs Aufgabenplaner für Smartphones und Desktop-PCs im Test Datenpflege und einfache Planung Terminplanung und Datenschutz Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 14/2021 lesen

Ein populärer Spruch aus unbekannter Feder lautet: "Manche Arbeiten muss man Dutzende Male verschieben, bevor man sie endgültig vergisst". So ironisch das klingt, es ist was Wahres dran. Es ist auch eine Binsenweisheit, dass Aufschreiben das beste Mittel gegen das Vergessen ist.

Doch was für viele beim Supermarkteinkauf selbstverständlich ist, fällt ihnen bei der Bewältigung der täglichen Aufgabenflut eher schwer: Alles, was ansteht, in eine oder mehrere Listen zu schreiben und diese systematisch abzuarbeiten.

Egal, ob man sich dabei einer der unzähligen in Büchern und Seminaren vermittelten Methoden oder einer ganz eigenen Systematik bedient – es braucht auch ein geeignetes Werkzeug. Im einfachsten Fall sind das ein Zettel und ein Stift; viel besser und methodischer geht es mit digitalen Aufgabenplanern.