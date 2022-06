Inhaltsverzeichnis Sechs Bluetooth-Kopfhörer für Sport und Action im Vergleich Fester Halt Klang und Bedienung Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 14/2022 lesen

Und eins, und zwei, und hopp, und hopp – so hört sich Sport ohne Kopfhörer meist an. Mit Kopfhörer bestimmt man seine Geräuschkulisse selbst. Die Herausforderungen an Kopfhörer, die regelmäßig als Trainingspartner ran müssen, sind andere als bei solchen fürs Büro oder Wohnzimmer. Sport ist zudem nicht gleich Sport, was die Auswahl des richtigen Modells noch schwieriger macht.

Unser Testfeld bildet die wichtigsten Bauformen von Sportkopfhörern ab. Die größte Auswahl gibt es bei In-Ears, die sich meist mittels kleiner Gummifinnen fest ins Ohr klemmen. Die JBL Reflect Flow Pro (Preis etwa 170 Euro) haben solche und sind zudem, und das ist eher selten, nach IP68 staub- und wasserdicht. Eine andere Option für festen Halt sind Bügel über den Ohren, wie sie die günstigen Push Active von Skullcandy und die Teufel Airy Sports (beide 60 Euro) besitzen. Erstere bringen außerdem einen eigenen Sprachassistenten sowie eine App mit vielen Optionen mit, letztere gibt es wahlweise mit oder ohne Kabel zwischen den Ohrhörern. Besondere In-Ears sind die Sony Linkbuds (130 Euro), die zwar im Ohr sitzen, aber durch das charakteristische Loch den Gehörgang frei lassen.

Über dem Ohr haben die Adidas RPT-01 (170 Euro) als klassische On-Ears ihren Platz. Die Shokz OpenRun Pro (175 Euro) sitzen hingegen vor den Ohren und übertragen die Töne per Knochenschall über den Wangenknochen statt durch den Gehörgang. Sie sind mit einem Nackenbügel aus gummiertem Titan verbunden. Alle sechs Kopfhörer docken für größtmögliche Bewegungsfreiheit über Bluetooth an den Zuspielern an, Kabel sind höchstens noch zum Aufladen nötig.