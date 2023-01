Inhaltsverzeichnis Sechs E-Mail-Alternativen für iPhone und iPad im Vergleich Einbindung ins Betriebssystem Nicht ohne Abo nutzbar Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 2/2023 lesen

Apple liefert für iOS und iPadOS zwar einen kostenlosen Mailclient mit, dieser hinkt bei der Verwaltung elektronischer Post jedoch hinterher. Wenn Sie Mails verschlüsseln, Spam ausfiltern oder Antworten automatisieren wollen, müssen Sie zu einem anderen Mailclient greifen.

In diesem Test nahmen wir sechs Alternativen unter die Lupe: Canary wartet mit PGP-Integration auf, Airmail und AltaMail locken mit vielen smarten Sortierfunktionen, Spark unterstützt Teamwork, Preside Hardcore-Anwender, und Outlook flanscht das iPhone an Exchange-Umgebungen an. Zwar kann man Grundversionen der Apps alle kostenlos nutzen, für Spezialfunktionen fallen jedoch mit Ausnahme von Outlook Abo-Kosten zwischen 10 und 70 Euro pro Jahr an.

Einige der Apps gibt es nicht nur für iOS und iPadOS. Von Airmail existiert zusätzlich eine macOS-App, die sich mit der Mobilvariante verzahnen lässt, ebenso von AltaMail. Canary gibt es obendrein noch als Windows- und Android-Versionen, das gilt auch für Microsofts Outlook-Client und für Spark. Allein die Mail-App Preside fühlt sich nur auf iPhones und iPads heimisch.