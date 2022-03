Inhaltsverzeichnis Sechs Gadgets im Test: MagSafe-Griff, AirTag fürs Fahrrad und mehr Griptight Gorillapod for MagSafe

In der Mac & i-Redaktion schlagen jede Woche zahllose Produkte auf, die sich zu testen lohnen – und viele auch nicht. In unserem Schnelltest gibt es diesmal sechs Produkte, die vor allem aus dem Bereich mobile Nutzung kommen – aber nicht nur.

Griptight Gorillapod for MagSafe

Mit ihren biegsamen Stativen, die sich über Kugelgelenke fast überall befestigen lassen, gehören die Gorillapods zu den beliebtesten Smartphone-Stativen. Im 70 Euro teuren Set Griptight Gorillapod for MagSafe gesellt sich zum Dreibein eine Halterung, die ein MagSafe-fähiges iPhone ab dem 12 per Magnet festhält. Wer Zubehörärmchen desselben Herstellers besitzt (Einzelpreis etwa 10 Euro), kann zwei davon an den Seiten befestigen.

Die Magnethalterung lässt sich mit angedocktem iPhone um die eigene Achse drehen, sodass man beim Filmen und Fotografieren schnell vom Quer- in den Hochkantmodus wechseln kann. Die Magnete sind stark genug für den stationären Einsatz, für actionlastige Schwenks scheinen sie uns etwas schwach zu sein. Hersteller Joby hat der Halterung zwei herausdrehbare Klemmen spendiert, in die man das iPhone einspannen kann. Das führt die Magnetfunktion allerdings ein wenig ad absurdum.