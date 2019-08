Inhaltsverzeichnis Sechs Saugroboter mit Raumerkennung und App-Steuerung im Test Sperrbereiche über App und Magnetband

Saugbot mit Webcam

Nicht rein, aber sauber

Kommt nicht in Ecken, aber unters Bett

Haarige Roboterreinigung Ohne App und Cloud nur eingeschränkt nutzbar Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 17/2019 lesen

Waschen, Geschirrspülen, Staubsaugen – viele Aufgaben im Haushalt sind so eintönig, dass man sie problemlos an Maschinen auslagern kann. Den Nutzen einer Wasch- oder Geschirrspülmaschine zweifelt niemand mehr an. Saugroboter haben sich langsam ebenfalls den Status eines nützlichen Haushaltsgeräts erarbeitet und die Hersteller haben sich in der jüngeren Vergangenheit immer neue Gimmicks und Verbesserungen für die autonomen Staubsauger ausgedacht. Die wohl wichtigste Verbesserung und damit auch Kriterium bei unserer Testgeräteauswahl: Die Helfer sollen nicht planlos in der Wohnung herumgurken, sondern zielgerichtet zu Werke gehen und sich mit wenigen Fingertipps an eine gewünschte Stelle schicken lassen.

Nahezu alle hochwertigen Staubsaugerroboter orientieren sich mittels Laser-Distanz-Sensoren (Lidar, light detection and ranging) oder – in wenigen Fällen – über eine Kamera (Roomba i7+). So zeichnen sie bei der ersten Fahrt einen Grundriss aller Räume auf und vermerken größerer Hindernisse wie Schränke oder Betten. Fortan sind sie in der Lage, jeden Raum gezielt abzufahren und zu erkennen, an welchen Stellen sie bereits geputzt haben.

Dieses gezielte Vorgehen unterscheidet sie von günstigen Saugbots: Diese fahren so lange stumpf geradeaus, bis sie irgendwo anstoßen. Dann drehen sie sich um eine zufällige Gradzahl, fahren wieder los und das Spiel beginnt von Neuem. Da sie im Idealfall Hindernisse gezielt umkreisen und jeden Winkel erreichen, können Saugroboter mit Raumerkennung sowohl viel schneller als auch viel gründlicher reinigen als ihre simpel gestrickten Kollegen. Wir haben uns sechs solcher Bots in die Redaktion geholt und getestet, wie gut sie sich in Wohnungen wirklich zurechtfinden, welche smarten Funktionen sie bieten und wie viel Schmutz sie von Hartböden und Teppichen entfernen. Mit von der Partie sind Bots von Bosch, Ecovacs, iRobot, Neato, Roborock und Vorwerk.