Inhaltsverzeichnis Sechs Tastenhandys mit Messenger-Funktion ab 70 Euro im Test Technische Details KaiOS: Gut gefüllter App-Store Kamera und Akku Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 7/2023 lesen

Wie viel Smartphone oder Handy muss es eigentlich sein? Braucht es wirklich ein voll ausgestattetes Gerät oder reicht es, per Telefon, SMS und zusätzlich via Messenger erreichbar zu sein? Vielleicht noch mit einer Prise Social Media und einem Browser dazu, der unterwegs nützliche Infos liefert, etwa über Cafés und Restaurants im Umkreis oder die nächste Zugverbindung? Wer hier mehr als einmal zustimmt, könnte auch mit einem Featurephone mit Tasten und einer Handvoll Apps zufrieden sein – und bei Preisen ab 70 Euro noch ein paar Hundert Euro gegenüber Smartphones sparen.

Unter den sechs Testkandidaten finden sich gleich vier von Nokia beziehungsweise HMD Global, dem Unternehmen, das die Telefone der finnischen Marke heute baut. Für diese Ansammlung gibt es einen guten Grund: Kaum ein anderer Hersteller setzt in seinem Sortiment so stark auf klassische Handys als Alternative zum Smartphone, entsprechend groß ist die Auswahl. Wir haben das robuste Nokia 800 Tough, das Klapphandy 2720 Flip sowie das schlanke 6300 4G mit KaiOS ausgewählt, dazu das Nokia 8210 4G mit dem Betriebssystem S30+. Hinzu kommen zwei Klapphandys von Emporia und Gigaset, das TOUCHsmart.2 und das GL7. Beide sind als Seniorenhandys konzipiert und tragen einen eigenen Notrufknopf an der Rückseite. Bei Gigaset läuft ebenfalls KaiOS als Betriebssystem, bei Emporia Android Go.

KaiOS ist ein Kind vieler Väter: Betrieben von einem Unternehmen in Hongkong, hervorgegangen aus B2G OS und dessen Stammhalter Firefox OS, finanziell unterstützt von Google und TCL, zusätzlich gepusht von der Mozilla Foundation. Die Software ist auf die Verwendung mit Tastenhandys ausgelegt und problemlos ohne Touchscreen zu steuern. Der App-Store umfasst etwa 1200 Anwendungen, darunter viele, die man auch auf Smartphones findet, wie etwa WhatsApp, Twitter, Facebook und Google Maps. KaiOS spielt in Deutschland zwar nur eine verschwindend kleine Nebenrolle, erfreut sich in Ländern wie Indien aber größerer Beliebtheit und hat eine durchaus engagierte Community um sich versammelt. Updates erscheinen in unregelmäßigen Abständen. Unsere Testgeräte laufen allesamt unter der Hauptversion KaiOS 2.5. Zwischen deren voneinander abweichenden Versionsständen konnten wir keine Unterschiede feststellen.