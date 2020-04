Inhaltsverzeichnis Sechs Zyklus-Tracker zur Familienplanung Preisgabe intimster Informationen

Sie sind meist rosa, haben niedliche Tiere als Icons und wissen, wann Sie das letzte Mal ungeschützten Sex hatten: Zyklus-Apps bieten die Möglichkeit, Informationen rund um Periode, Familienplanung und Verhütung in einem extra dafür geschaffenen Rahmen zu notieren und zu speichern. Laut Forschern der Columbia University belegen sie bei US-amerikanischen Teenagern mittlerweile den zweiten Platz der beliebtesten Gesundheits-Apps.

Männern könnten die Apps dabei helfen, ihre Partnerinnen und Töchter besser zu verstehen und Notfall-Chips und Schokolade zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Aber die Apps sorgen nicht nur für mehr Harmonie in der Beziehung. Entdeckt jemand ein Herz im Kalender seiner Angebeteten, eingetragen an einem Tag, an dem er abwesend war, könnte Grund zur Sorge bestehen: In vielen Apps steht dieses nämlich für Geschlechtsverkehr.

Wenn man im App-Store nach Perioden-Apps sucht, kann man sich vor Angeboten kaum retten. Wir haben daher eine Vorauswahl getroffen, die mit besonderen Funktionen und Extras aufwartet. Ovy erlaubt es beispielsweise, Aufzeichnungen mit dem Partner zu teilen oder die Basaltemperatur per Bluetooth-Thermometer ans Handy zu schicken. Lady Cycle soll die fruchtbaren Tage besonders genau bestimmen und myNFP den Zyklus am besten auswerten. drip kommt als Open-Source-App ohne Werbetracker aus und speichert alle Daten lokal. Flo stellt unter anderem Blogs und Kurse rund ums Thema Zyklus bereit. WomanLog machte uns mit einem Schwangerschaftstest in ihrer Pro-Variante neugierig.