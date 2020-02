Inhaltsverzeichnis Senioren-Smartphone Doro 8080 mit Notfallknopf Im Notfall Kleine Macken Artikel in c't 4/2020 lesen

Die nackten technischen Daten des Doro 8080 fallen erst einmal überhaupt nicht auf: Da hätten wir einen relativ schwachen Prozessor (Snapdragon 439), eine Reicht-gerade-so-Ausstattung beim Speicher (32 GByte Flash und 3 GByte RAM) und ein maues Display (LCD mit HD+-Auflösung).

Der mit 3200 mAh mäßig große Akku lädt so mäßig schnell und läuft so mäßig lang, die Kamera taugt vor allem für einfache Schnappschüsse. Äußerlich ist das 8080 dabei durchaus gefällig und erinnert an etwas ältere Geräte wie das Samsung S7 (2016) oder das Motorola G6 (2018). An der Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen; die Kunststoffrückseite und der bronzene Metallrahmen liegen gut in der Hand.

Erst bei genauerem Hinsehen fällt eine Extra-Taste auf der Gehäuserückseite auf. Man könnte sie auch für einen Fingerabdrucksensor halten, doch der befindet sich schon auf der Gerätefront unterhalb des Bildschirms. Stattdessen handelt es sich um einen Notrufknopf. Drückt der Besitzer ihn dreimal hintereinander (oder hält ihn drei Sekunden lang gedrückt), werden Verwandte oder andere Helfer alarmiert.