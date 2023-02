Inhaltsverzeichnis Sieben Mehrfachladegeräte mit USB-C für Mac, iPhone und Co. im Test Testfeld von 35 bis 140 Watt Power Delivery bis 240 Watt Leistungsverteilung und zu wenig Power Auffälligkeiten im Test Apple, Anker, Green Cell Satechi, Manhattan, Club 3D Fazit: Welches Netzteil nützt Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

Apples Netzteile hatten bis vor Kurzem alle lediglich eine USB-Buchse. Wer aber MacBook, iPad, iPhone, Watch, HomePod mini und andere Geräte wie Kopfhörer, Powerbanks oder Smart-Home-Bridges gleichzeitig mit Strom versorgen will, gerät schnell in Steckdosenknappheit. Abhilfe schaffen Mehrfachladegeräte, die es jetzt zunehmend mit mehreren USB-C-Buchsen gibt. Manche von ihnen laden auch stromhungrigere MacBooks und eignen sich somit auf Reisen oder als zweites Netzteil fürs Büro.

Bei einigen Netzteilen kommt Galliumnitrid (GaN) oder Siliziumkarbid statt Silizium als Halbleitermaterial zum Einsatz. Durch eine höhere Effizienz kommt es zu weniger Verlusten in den Transistoren. In der Folge sind GaN-Ladegeräte stromsparender, tendenziell kühler, weniger groß und leichter.

kurz & knapp Netzteile mit mehreren USB-C-Ports sind nützlich, aber noch die Ausnahme.

Für die Versorgung von MacBooks im Einzelbetrieb gibt es günstige Alternativen zu Apples Power-Adaptern.

Schließt man mehrere Geräte gleichzeitig an, sinkt die Ladeleistung für ein MacBook deutlich und dauerhaft ab.

Durch GaN-Technik werden Ladegeräte kleiner und leichter.

Testfeld von 35 bis 140 Watt

Für diesen Vergleich haben wir nach Mehrfachladegeräten Ausschau gehalten, die mindestens zwei USB-C-Buchsen mitbringen, an denen minimal 20 Watt Leistung zur Verfügung stehen und die den Ladestandard Power Delivery unterstützen, auf den auch Apple setzt. Mit diesem Standard werden MacBooks und iPads mit bis zu 20 Volt geladen. Auch neuere iPhones (ab 11) profitieren vom Schnellladen – so kommen sie in weniger als 30 Minuten auf 50 Prozent Akkufüllstand. Dabei steigt die Spannung nach der Theorie auf 9 Volt, die Stromstärke auf maximal 2,2 Ampere. Das ergibt 19,8 Watt, gemessen haben wir sogar bis zu 26 Watt.