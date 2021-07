Inhaltsverzeichnis Smart Home: Smarter Öffner für Gardinen und Vorhänge im Test Installation Fazit und Testtabelle Artikel in c't 15/2021 lesen

Wer sich mit Gardinen und Vorhängen beschäftigt, stellt schnell fest, wie viele verschiedene Aufhängesysteme es für die unterschiedlichen Stoffe am Markt gibt. Einen smarten Öffner für Vorhänge und Gardinen zu entwickeln, der zu möglichst vielen Varianten passt, ist daher gar nicht so einfach. Die Firma SwitchBot versucht es mit einem System namens "Curtain", das in drei Ausführungen für I- und U-Schienen sowie für Rundstangen daherkommt – jeweils in den Farben weiß und schwarz, damit es das Gesamtbild nicht stört.

Zentrale Komponente ist ein etwa zigarettenschachtelgroßer Roboter zu einem Preis ab rund 74 Euro, der in der Schiene beziehungsweise an der Stange hin- und herfahren und dabei den Vorhang oder die Gardine öffnen und schließen soll. An Fenstern mit zwei Vorhängen, die man nach rechts und links aufschiebt, benötigt man also zwei Geräte. Der Roboter lässt sich nicht umbauen, um ihn an einer anderen als der vorgesehenen Aufhängung zu nutzen.

Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth LE, sodass sich der Roboter über die zugehörige App direkt vom Android- oder iOS-Gerät aus steuern lässt.