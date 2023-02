Inhaltsverzeichnis Smart-Home-System Gigaset Elements im Test Einrichtung Zubuchbare Services Fazit Artikel in c't 5/2023 lesen

Als Gigaset das Elements-System vor rund sechs Jahren vorstellte, war es in erster Linie als Einbruchschutz gedacht. In unserem Test von sechs smarten Alarmanlagen fiel es durch die gute Bedienbarkeit positiv auf, allerdings war die Auswahl an Komponenten mager.

Das hat sich geändert. Zu Standardkomponenten wie Bewegungsmelder, Fenster-/Türsensor, Sirene und Feuermelder sind unterschiedliche Kameras, ein Zwischenstecker mit Messfunktion, Heizungsthermostate und jüngst eine Türklingelkamera gekommen. Gigaset bewirbt das System nun als vollwertige Smart-Home-Lösung. Grund genug für uns, einen zweiten Blick zu riskieren.

Auffällig ist die große Zahl unterschiedlicher Starter-Kits, die Gigaset im Angebot hat. Dem Trend zum Energiesparen folgend gibt es neben den Alarm-Kits inzwischen auch Sets, die Thermostate enthalten. Mit "Gigaset smart care+Phone" adressiert das Unternehmen zudem gezielt alleinstehende Senioren. Das Set enthält ein DECT-Telefon mit Notfalltaste, über ein zusätzliches Abo (Gigaset care tarif, ab 7 Euro monatlich) erfahren entfernt lebende Angehörige, ob alles in Ordnung ist.