Inhaltsverzeichnis Smart-Home-Zentrale im Test: Ubisys G1 als ZigBee-Allrounder Komponenten von Ubisys Smart-Home-Steuerung Fazit Artikel in c't 6/2023 lesen

Das Gateway G1 von Ubisys ist ein schickes Kistchen mit 10,6 Zentimeter Kantenlänge und 26 Millimeter Höhe. Der Hersteller hat fünf Versionen im Angebot: Sie unterscheiden sich in der Ausführung der ZigBee-Antennen (intern/extern), bei PoE (Power Over Ethernet, also Stromversorgung per LAN-Kabel) und dem zusätzlichen Funkstandard Bluetooth Low Energy (BLE).

Ubisys bedient mit dem G1 sowohl Errichter, die Installationen mit mehreren hundert Lampen aufbauen wollen, als auch ambitionierte Privatkunden. Wir testeten das Basismodell des G1 mit interner Antenne, ZigBee 3.0 und Fast-Ethernet-Port (ohne PoE). WLAN hat keine der Varianten an Bord.

Die Ersteinrichtung ist denkbar einfach. Man hängt das G1 per Ethernet ins lokale Netz, die für Android (Download) und iOS (Download) kostenfrei erhältliche App mit dem wenig suchfreundlichen Namen "Smart Home" erledigt den Rest. Nach kurzem Scan des lokalen Adressbereichs erscheint das Gateway in einer Liste – durch das Scannen eines QR-Codes und Eingabe eines auf der Rückseite aufgedruckten Passworts verknüpft man es mit der App.