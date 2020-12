Inhaltsverzeichnis Smart-TV-Funktionen nachrüsten: Fünf Streaming-Sticks im Test Bedienung Medienwiedergabe Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 26/2020 lesen

Auch dieses Jahr werden große, schicke Fernseher unter so manchem Weihnachtsbaum stehen. Bei der Bildqualität gibt es mit jeder neuen TV-Generation allerdings nur noch marginale Verbesserungen. So betrachtet könnte man seinen Fernseher auch schon mal zehn Jahre behalten.

Ganz anders schaut es bei der Software aus: hier ein neuer Streaming-Dienst, da ein neues Surround-Format, das der Fernseher aus dem letzten Jahr nicht mehr unterstützt – und überhaupt läuft der Fernseher mit jeder zusätzlich installierten App lahmer. Funktionierende Geräte mit tipptopp Bildqualität landen deshalb häufig auf dem Müll.

Ein Mittel gegen diese Verschwendung: das "Software-Update zum Einstöpseln" in Form eines per HDMI angeschlossene Streaming-Sticks. Mit einem TV-Stick rüstet man eine komplette Smart-TV-Oberfläche mit riesigem App-Angebot auf jedem Fernseher nach. Auch greift man mit diesen Geräten bequem auf Mediatheken zu, holt sich bei fehlendem Antennensignal Live-TV ins Haus, streamt von Netflix & Co. und steuert über die integrierte Assistenzfunktion ganz nebenbei das smarte Heim.