Inhaltsverzeichnis Smart TV mit Fire OS: Günstiger und kompakter 4K-Fernseher von Grundig Ersteinrichtung Bedienung Fazit und Spezifikationstabelle Artikel in c't 17/2020 lesen

Fernsehgewohnheiten ändern sich – weg von linearem Fernsehen hin zu Streaming-Inhalten von Abo-Diensten, Mediatheken und YouTube. Doch statt einem "Entweder-oder" steht vielen Kunden eher der Sinn nach einem "Sowohl-als-auch". Pimpt man sein TV-Gerät mit einem HDMI-Stick, kann dieser allerdings nicht auf den TV-Tuner zugreifen. Selbst auf aktuellen Smart TVs wirkt die Integration von Live-TV-Inhalten und Netz-Content selten wie aus einem Guss.

Damit soll nun Schluss sein. Grundig nutzt Amazons Fire OS erstmals als Betriebssystem für ein Smart TV. Um einen Fernseher komplett übernehmen zu können, fehlt dem auf Amazons Nachrüstlösungen eingesetzten OS auf Android-Basis nicht viel. Zum einen geht es um die Einbindung des Live-TVs via DVB-T2, -S2 oder -C. Zum anderen muss die gesamte Steuerung des TVs (Ersteinrichtung, Kanalverwaltung und sämtliche TV-Einstellungen) über die Fire-OS-Oberfläche erfolgen.

In Europa bietet Grundig in seiner Fire TV Edition eine ganze Palette von TV-Geräten an – angefangen vom 32-Zoll-LCD bis hoch zum 65-Zoll-OLED. Wir interessierten uns vor allem für die Integration der Oberfläche und schlugen beim Grundig Vision 7 mit 43 Zoll Diagonale zu. Bei der Ausstattung kann man nicht meckern: 4K-LCD-Display, Bluetooth-Sprachfernbedienung, 3 HDMI-Eingänge, WLAN und ein Triple-Tuner – und das zu einem sehr günstigen Preis.