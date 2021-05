Inhaltsverzeichnis Smarte Displays ab 50 Euro im Test: Amazon, Google, Lenovo und Xiaomi Mit oder ohne App-Anbindung Musik und Videos streamen Spracherkennung und -steuerung Videotelefonie Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 12/2021 lesen

Ob nun "Alexa, mach’ das Licht aus" oder "Ok Google, wie ist der Verkehr" – diese und ähnliche Sprachkommandos gehören in vielen Haushalten längst zum Alltag. Auch wenn die künstlichen Intelligenzen hinter den Assistenzsystemen von Amazon, Apple oder Google längst nicht immer so parieren, wie sie sollen: Offensichtlich ist der Komfortgewinn hoch, sodass die Kundschaft die Sorgen um den Schutz persönlicher Daten und ihrer Privatsphäre beiseiteschiebt.

Smarte Displays sind eine konsequente Erweiterung der Sprachassistenten. Auf ihren Displays mit 4 bis 10 Zoll Diagonale bereiten sie Informationen visuell auf, und bieten mit Kameras oder zusätzlicher Sensorik eine größere Funktionsvielfalt als die reinen Audio-Assistenten.

Im Test sind sechs Smart Displays von Amazon, Google, Lenovo und Xiaomi zu Preisen von 50 Euro bis 250 Euro. Amazon hat derzeit drei Varianten der Echo-Show-Serie im Angebot, deren Name sich nach der Displaydiagonale in Zoll richtet. Wir wählten das Einstiegsmodell Show 5 und den Show 10 mit mitdrehendem Display. Der Show 8 bietet abgesehen von der größeren Anzeige denselben Funktionsumfang wie das kleinste Modell.