Inhaltsverzeichnis Smarte Klingel mit HomeKit und SD-Karte: Aqara Smart Video Doorbell G4 im Test Ein Gong ist dabei Installation, Aqara-App Zusammenspiel mit Apple, Amazon und Google Fazit Testtabelle

Mit einer smarten Video-Türklingel sehen Sie bereits vor dem Öffnen, wer vor der Tür steht. Wollen Sie den Besuch nicht empfangen, können Sie so einfach Ihre Abwesenheit vortäuschen. Oder Sie bitten den Paketboten dank integrierter Sprachfunktion darum, die Lieferung einfach abzustellen. Besonders einfach ist der Wechsel von der gewöhnlichen zur intelligenten Klingel, wenn die Installation ohne schweres Werkzeug auskommt und das neue Modell mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen zusammenarbeitet. Anforderungen, die Aqara mit der Smart Doorbell G4 erfüllt.

Denn die smarte Türklingel können Sie auch ohne Bohrmaschine und Schraubendreher befestigen. Fehlen am gewünschten Installationsort Kabel für die Stromversorgung, betreiben Sie die Smart Doorbell G4 einfach mit austauschbaren Batterien. Kommen Bohrlöcher nicht infrage, kleben Sie die Klingel einfach fest. Mehr als eine stabile WLAN-Verbindung (Wi-Fi 4, 802.11n) an der Haustür benötigen Sie deshalb nicht.

Wählen können Sie auch in Bezug auf zwei andere Punkte. So landen die Aufnahmen der Kamera wahlweise in der kostenlosen Aqara-Cloud oder auf einer Speicherkarte. Nutzen Sie die Smart-Home-Plattformen von Amazon, Apple oder Google, ist eine Integration in diese möglich. Das ist vorrangig für Apple-Nutzer ein wichtiger Aspekt. Denn die etwa 120 Euro teure Smart Doorbell G4 unterstützt HomeKit Secure Video und damit die Möglichkeit, die smarte Türklingel komplett ohne Aqara-Software und -Cloud zu verwenden.