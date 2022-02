Inhaltsverzeichnis Smarte Raumluftsensoren im Test: Optimale Temperatur und Feuchtigkeit fürs Haus Fünf Geräte ohne (teure) Infrastruktur Amazon Smart Air Quality Monitor Aqara TVOC Air Quality Monitor Eve Room Netatmo Smarter Raumluftsensor Shelly H&T Fazit Testtabelle

Lässt die Konzentration im Verlauf des Tages nach oder fühlen Sie sich morgens nach dem Aufwachen nicht wirklich erholt, kann schlechtes Raumklima ein Grund dafür sein. Denn während frische Luft für einen Schub sorgt, bewirkt die Kombination aus wenig Sauerstoff und viel Kohlendioxid das Gegenteil. Ein Umstand, den regelmäßiges und im Idealfall rechtzeitiges Lüften schnell und einfach beseitigt. Gleichzeitig sorgen Sie so dafür, dass die Luftfeuchtigkeit kein kritisches Niveau erreicht. Was dieses bewirken kann, zeigen schlecht belüftete Badezimmer oder Räume, in denen regelmäßig Wäsche zum Trocken aufgehängt wird: In einem solchen Raumklima gedeiht Schimmel, der nicht nur die Bausubstanz beeinträchtigen, sondern auch die Gesundheit gefährden kann.

Damit das Raumklima erst gar kein schädliches Niveau für Sie, die Wohnung oder das Haus erreicht, können smarte Raumluftsensoren rechtzeitig warnen. Vergessen Sie – ganz in die Arbeit vertieft – die Fenster für eine Stoßlüftung zu öffnen, erinnert das Smart Home daran. Oder leitet im Idealfall gleich die passenden Gegenmaßnahmen ein: Per Regel startet der Sensor den smarten Luftfilter oder dreht das Heizkörperthermostat auf. Anhand von fünf Raumluftsensoren zeigen wir, welche das Raumklima beeinflussenden Faktoren üblicherweise gemessen werden und in welchem Umfang die gewonnenen Daten für automatisierte Abläufe zur Verfügung stehen.

Fünf Geräte ohne (teure) Infrastruktur

Unsere getesteten Geräte zwei Auswahlkriterien. So können sie alle mit mindestens einer der verbreiteten Meta-Plattformen Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant/Google Home kommunizieren. Und sie benötigen keine teure Infrastruktur in Form von Steuerzentralen. Aqaras TVOC Air Quality Monitor ist zwar auf einen ZigBee-Hub angewiesen, mit – Stand Mitte Februar 2022 – 25 Euro ist das passende Modell aber vergleichsweise günstig. Die weiteren Kandidaten sind der Amazon Smart Air Quality Monitor, Eve Room, Netatmo Smarter Raumluftsensor und Shelly H&T. Alle Modelle kosten zwischen 20 Euro bis 100 Euro, im Falle von Aqara sogar inklusive Hub.