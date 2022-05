Smarte Rollos: Eve MotionBlinds im Kurztest

Eve MotionBlinds kombiniert ein klassisches Rollo mit einem vernetzten und akkubetriebenen Motor, der kompatibel mit Apples Smart-Home-Plattform ist. Die Rollos bieten verschiedene Händler in unzähligen Farben und Varianten an: durchsichtig, blickdicht, zur Auf-Wand-, Auf-Fenster- oder Decken-Montage, zum Verschrauben oder Kleben, mit Linksanschlag und mehr. Unser Basismodell nahm zusammengerollt eine Höhe von 4,4 Zentimeter ein. Der Motor stand an der einen Seite 25 Millimeter über den Stoff hervor, die Halterung an der anderen 13 Millimeter.

Rollo funkt Bluetooth und Thread

Neben Bluetooth beherrschen die MotionBlinds das reichweitenstärkere Mesh-Protokoll Thread, allerdings nur, wenn ein aktuelles Apple TV 4K (2. Generation, Baujahr 2021) oder ein HomePod mini als Border Router vorhanden ist.

Durch die Einbindung in HomeKit lassen sich die Motionblinds mit Kommandos wie "Hey, Siri. Rollo, öffne Dich!" zum Hochfahren bewegen. Eine HomeKit-Steuerzentrale ermöglicht die Einrichtung von Zeitplänen und Automationen. So lassen sich beispielsweise alle MotionBlinds schließen, wenn der letzte Benutzer die Wohnung verlässt, um an heißen Tagen die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.

Vor der Montage sollte man den Akku aufladen. Hierzu liegt ein drei Meter langes USB-C-Kabel bei, das man zum Beispiel in ein einfaches USB-A-Netzteil stecken kann (nicht im Lieferumfang). Eine Akku-Ladung soll für ein Jahr halten. Zum Nachladen muss man das Rollo entweder abbauen oder das Kabelende irgendwie zu der Buchse bringen.

Eve Motion Blinds Hersteller: Eve Schnittstellen: Bluetooth, Thread Kompatibel zu: HomeKit, Siri Systemanforderungen: iPhone, iPad mit iOS / iPadOS 15 Höhe und Überstand: 44 mm, 13 mm (Überstand der Halterung), 25 mm (Überstand des Motors) Preis: ab 280 €

Manueller Betrieb möglich

Am Motor hängen zwei Antennendrähte, die man am besten mit Tesafilm auf der Halterung festklebt. Die Einrichtung mit der Eve-App, die auch den Ladezustand anzeigt, verlief unproblematisch. Anfangs- und Endpunkt müssen einmal angefahren werden. Über eine Kordel steuert man den Antrieb alternativ manuell: Einmaliges Ziehen setzt ihn in Bewegung, das zweite Ziehen stoppt ihn, beim dritten ändert er die Richtung.

Die Eve MotionBlinds lassen sich leicht bedienen und perfekt für eine Anwesenheitssimulation verwenden, wenn alle Bewohner außer Haus sind.

(lbe)