Inhaltsverzeichnis Smarte Schallzahnbürste mit App-Anbindung: Oclean X Pro Elite im Test Putzqualität und Touchfunktion

Die App Fazit Artikel in c't 22/2021 lesen

Der chinesische Hersteller Oclean bietet für rund 65 Euro eine smarte Schallzahnbürste an. Das ist relativ günstig – die Topmodelle von Oral-B und Philips kosten 200 bis 300 Euro (Test). Oclean liefert kaum Zubehör: Weder ein Reiseetui noch einen Ständer für die Bürstenköpfe der gesamten Familie liegen bei. Die wandern erfahrungsgemäß bei vielen Nutzern aber ohnehin samt Karton in den Keller.

Das Induktionsladegerät hält die Bürste in einem Gummifuß fest. Es sieht weniger elegant aus als bei der Konkurrenz, funktioniert aber. Unschön: Anstatt über die Steckdose wird über USB-C geladen – fürs Badezimmer braucht man also ein zusätzliches Netzteil. Die Oberfläche des Handstücks fühlt sich rau an; die graue Marmorierung wirkt nicht sehr wertig.

Putzqualität und Touchfunktion

Die angenehm leise Bürste oszilliert laut Hersteller mit 42.000 Schwingungen pro Minute – schneller als bei Schallzahnbürsten von Oral-B und langsamer als bei Philips. Die Geschwindigkeit verspricht einen hohen Reinigungseffekt. Im Vergleich mit der deutlich teureren Verwandten Philips Sonicare wirken die Borsten zu weich. Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen dennoch sauber an.