Inhaltsverzeichnis Smarter Wasseraufbereiter mit Filter und Mineralisierer im Test Wie smart ist smart? Fazit Artikel in c't 26/2021 lesen

Wassersprudler, die Leitungswasser mit Kohlensäure versetzen, dürften die meisten kaufen, um sich Flaschenschleppen zu ersparen. Das Berliner Start-up will hingegen Wassergenießer ansprechen – mit dem Aufbereiter "Home", in dem neben einem CO2-Zylinder eine vom Hersteller "Mitte" selbst entwickelte "Mineral-Cartridge" steckt. Sie filtert das Wasser mit Aktivkohle, senkt seinen pH-Wert und reichert es mit Mineralien an. Dazu muss das Wasser in einen Tank am Gerät gefüllt werden, dessen Kapazität für jeweils eine 860-ml-Flasche reicht.

Zum Start ist nur die Geschmacksrichtung "Balance" erhältlich, weitere Sorten sind aber geplant – auch solche, denen Vitamine oder die in ihrer Sinnhaftigkeit umstrittenen CBD (Cannabinoide) zugesetzt sein könnten. Auf die vom Sprudler-Marktführer Sodastream bekannten Limonaden-Sirups will Mitte verzichten; sie lassen sich aber natürlich auch in das vom Home aufbereitete Wasser schütten.

Premium ist beim Home nicht bloß der Anspruch, sondern auch der Preis: Im Webshop des Herstellers kostet das Gerät im Starterkit mit einer Mineralienkartusche, einem CO2-Zylinder und einer PET-Flasche rund 350 Euro. Eine einzelne Cartridge (reicht laut Hersteller für circa 250 Liter Wasser) kommt auf knapp 45 Euro, der CO2-Zylinder (425 g) im Viererpack auf rund 40 Euro.