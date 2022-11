Inhaltsverzeichnis Smartes E-Bike im Test: Ampler Axel mit neuer App und eingebauter SIM Rad macht in der Stadt Spaß Neue App und Ortung via GSM und GPS Fazit Artikel in c't 24/2022 lesen

Das soll ein E-Bike sein? Wo sind denn Motor und Akku? Solche Fragen hört man häufig, wenn man mit einem Rad von Ampler unterwegs ist. Das Unternehmen aus Estland konstruiert seine Räder so, dass sie möglichst wenig nach E-Bike aussehen, sondern eher wie ein unmotorisiertes Fahrrad. Da macht das neue Modell Axel keine Ausnahme, das aufgrund von angespannten Lieferketten erst mit einigen Wochen Verspätung auf den Markt kam.

Das Axel folgt einer schlichten, modernen Designlinie ohne überflüssigen Schnickschnack, aber mit Vollausstattung. Bei dem derzeit ausschließlich in Graugrün erhältlichen Rad gehören Ständer, Schutzbleche und Lampen zur Serienausstattung, für den Gepäckträger verlangt Ampler 60 Euro Aufpreis. Der Hersteller hat das bei der Vorjahresgeneration schlecht sichtbare Rücklicht aus der Sattelstange entfernt und eine größere Leuchte in das hintere Schutzblech integriert. Die vordere Lampe von Busch & Müller strahlt sehr hell und leuchtet die Straße gut aus.

Ampler versteckt den Akku wie bei allen seinen Modellen im Unterrohr, er ist nicht ohne Werkzeug zu wechseln. Damit muss das Rad zum Laden immer in die Nähe einer Steckdose. Der Motor mit der in Deutschland für ein Pedelec maximal erlaubten Nenndauerleistung von 250 Watt steckt in der Hinterradnabe. Neu bei den 2022er-Modellen von Ampler ist das Display, das im Oberrohr kurz vor dem Lenkkopflager seinen Platz hat. Ein Knopf genau darunter, an der Unterseite des Oberrohres, schaltet das E-Bike sowie das Licht an und aus. Das Axel gibt es in zwei Rahmengrößen und soll für Körpergrößen zwischen 1,72 Meter und 2 Meter passen.