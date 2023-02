Inhaltsverzeichnis Smartes Türschloss im Test: Keypad mit Fingerabdruck-Sensor von Nuki Schnelles Öffnen Fazit und Tabelle Artikel in c't 6/2023 lesen

Die meisten Besitzer eines smarten Türschlosses des österreichischen Herstellers Nuki dürften ihr smartes Schloss wohl mit dem Smartphone entriegeln oder die Auto-Unlock-Funktion benutzen, die die Tür mittels Geofencing aufschließt, sobald sie zurück nach Hause kommen. Dennoch gibt es Situationen, in denen sich das Schloss auch ohne Handy öffnen muss – etwa von Besuchern oder von Kindern, die noch kein teures Smartphone besitzen, oder falls dem eigenen Telefon mal der Saft ausgegangen ist. Dafür bietet Nuki ein Keypad an. Das Modell der zweiten Generation funktioniert mit allen aktuellen Smart Locks des Herstellers – also den Türschlössern der zweiten und dritten Generation.

Im Vergleich zum vorherigen Keypad hat sich technisch einiges verändert. Das Keypad 2 hat nun physisch getrennte Tasten, die nicht mehr mit einer durchgehenden Gummierung überzogen sind. Dadurch lassen sie sich auch im Dunkeln ertasten und der Druckpunkt des Ziffernpads verbessert sich deutlich. Ebenfalls neu hinzugekommen ist ein Fingerabdrucksensor, der alternativ zur PIN-Eingabe das Aufschließen mit dem Finger erlaubt. Die Stromversorgung übernehmen anstelle von CR2032-Knopfzellen nun vier AAA-Batterien, die im Schnitt ein Jahr lang durchhalten sollen und sich auch durch Akkus ersetzen lassen. Im Gegenzug ist das Gehäuse des Keypad 2 im Vergleich zum Vorgänger in der Länge und der Dicke etwas gewachsen.

Montiert wird das Keypad 2 draußen in Bluetooth-Reichweite zum Schloss – beispielsweise direkt an der Tür, am Türrahmen oder an der Hauswand. Nuki gibt für das Keypad die Schutzklasse IP 54 und ein Temperaturfenster von -20 bis 70 Grad Celsius an. Es ist damit gegen Staub und Regen ausreichend geschützt und eignet sich dauerhaft für die Außenmontage.