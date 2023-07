Inhaltsverzeichnis Smartwatch Huawei Watch 4 Pro im Test Bedienung und Funktionen Fazit Artikel in c't 19/2023 lesen

Shenzhen, in einem Konferenzraum des Huawei-Campus, irgendwann vor ein paar Monaten. Die Entwickler der Wearable-Abteilung erhalten den Auftrag: "Baut eine Uhr, die robust ist, schlicht und alles kann, was geht. Eine Uhr, mit der man auch telefonieren kann." "Haben wir schon, die Huawei Watch 3." "Ja, dann macht halt noch was mit Gesundheit da rein und noch mehr Sport!" Die Story ist – Sie haben es geahnt – ausgedacht, aber: Die Watch 4-Serie ist gegenüber den Vormodellen tatsächlich in den Bereichen Gesundheit und Sport weiterentwickelt worden.

Die Grundform und Knopfanordnung beider Watch-4-Modelle ist gleich – sogar verglichen mit den Vorgängern der Watch 3 –, aber in vielen Einzelheiten unterscheiden sie die beiden 4er-Modell dann doch. Wenn man sie nebeneinanderlegt, merkt man, dass die Pro-Watch mit 47,6 Millimeter Diagonale etwas größer ist als die Watch 4 mit 46,2 Millimeter.

Man könnte annehmen, dass das Pro-Modell mit seinem Titangehäuse leichter ist als die Watch 4 in ihrem Edelstahlkleid. Stimmt aber nicht, denn die Watch 4 Pro ist besonders mit dem Gliederarmband ein schwerer Klopper. Damit wiegt sie 110 Gramm, also ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade. Ohne Band drückt sie die Waagschale auf 65 Gramm. Die Watch 4 wiegt hingegen nur 48 Gramm. Zum Vergleich: Die Apple Watch Ultra bringt es auf 61 Gramm, die leichteste der aktuellen Series-8-Uhren mit großem Gehäuse auf 39 Gramm. Das Gliederarmband mit Faltschließe gibt es nur für das Pro-Modell (649 Euro Einführungspreis), das wiederum für 100 Euro weniger auch mit einem braunen Lederband zu haben ist. Die Watch 4 (449 Euro) hat ein sportlicher wirkendes Kunststoffarmband. Austauschbar sind sie bei allen Modellen.