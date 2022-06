Inhaltsverzeichnis Sommerhitze ade: Fünf smarte Ventilatoren im Test Viele Bauweisen gibt es auch smart Luftstromoptionen, manuelle Bedienung Verbindung mit dem Smart Home, Sprachsteuerung Automatisierung mit den Hersteller-Apps Integration in HomeKit und Home Assistant Fazit Testtabelle

Steigen die Raumtemperaturen auf 25 Grad oder mehr, ist an konzentriertes Arbeiten im Homeoffice oder erholsame Nächte im Schlafzimmer kaum noch zu denken. Abhilfe schaffen Ventilatoren, die für ein angenehmes Raumklima sorgen. Smarte Modelle schaffen das sogar ohne Ihr Eingreifen.

Denn per Sensorautomatik schalten sich die Geräte beim Überschreiten einer zuvor festgelegten Raumtemperatur ein. Aber nur dann, wenn jemand in absehbarer Zeit auch tatsächlich nach Hause kommt. Das spart ebenso Strom wie eine Abschaltautomatik: Verlassen Sie den Raum oder die Wohnung, stoppt der smarte Ventilator seine Arbeit. Oder Sie steuern den Ventilator dank Cloud-Anbindung bequem vom Smartphone aus per App.

All das setzt voraus, dass diese Funktionen entweder über Hersteller-Apps oder gängige Meta-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home oder Home Assistant erreichbar sind. Im Test mussten fünf smarte Ventilatoren von Djive, Dyson, InLine, Sichler und Xiaomi zeigen, wie komfortabel sie sich steuern lassen und wie umfangreich die Automatiken ausfallen können.