Era 300 im Test: Sonos spielt den HomePod 2 in Grund und Boden

Nachdem Sonos mit dem TV-Klangriegel Ray und dem Basslautsprecher Sub Mini das Sortiment in unteren Preisregionen erweitert hat, lotet der Hersteller mit zwei neuen Smart Speakern obere Leistungsgrenzen aus. Der Era 100 folgt zum Preis von 280 Euro dem Sonos One und Play 1, soll diese aber mit annähernd Stereo-Klang übertrumpfen. Der Era 300 füllt zum Preis von 500 Euro die Lücke des 2018 eingestellten Play 3 und verspricht Raumklang in Dolby Atmos.

Anders als bisherige stationäre Sonos-Lautsprecher akzeptieren die Neuzugänge außer WLAN- auch Bluetooth-Streams. Und wer die Tonwiedergabe an die Raumakustik anpassen möchte, kann das nun endlich auch mit einem Android-Smartphone statt ausschließlich mit einem iPhone tun. Sonos bricht also mit vielen bisherigen Prinzipien. Wie nützlich die Neuheiten bei Klang und Bedienung in der Praxis sind, hat heise online vor der Markteinführung der beiden Lautsprecher (28. März) getestet.

Bewährter Zylinder, neue Sanduhr-Optik

Der Era 100 stellt ein behutsames Design-Update gegenüber dem Sonos One dar. Das weiterhin zylinderförmig gestaltete Gehäuse ist noch etwas puristischer gestaltet. Die Ränder zwischen dem Grill sowie dem oberen und unteren Abschluss fallen schmaler aus. Der Schriftzug ist vom oberen Rand in den Grill gewandert. Ferner ist der Neuzugang mit Maßen von 18,3×12×13,1 Zentimetern etwa zwei Zentimeter höher und einen dicker als der Vorgänger, weil ein größerer Mitteltöner und zwei statt ein Hochtöner drinstecken. Beim wuchtigen Era 300 geht Sonos neue Wege. Statt wie ein geschwungener Quader sieht das Gehäuse wie eine umgekippte Sanduhr und damit gewöhnungsbedürftig aus. Die ausladenden Maße von 16 x 26 x 18,5 Zentimetern bieten für zwei Mitteltöner und vier Hochtöner Platz. Beide Lautsprecher sind wahlweise in Weiß und Schwarz erhältlich.