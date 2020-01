Inhaltsverzeichnis Sonos Move: Netzwerkspieler mit Batterie und Bluetooth Schlichtes Design Überzeugender Klang Artikel in c't 3/2020 lesen

Bluetooth-Fähigkeiten und eine Akku-Version stehen seit Jahren hoch oben auf der Wunschliste eingefleischter Sonos-Fans. Denn bisher brauchte es eine Verlängerungsschnur, um das "kabellose" Musiksystem ab und zu auch im Garten nutzen zu können, und Bekannte mussten die Sonos-App installieren oder Spotify respektive AirPlay nutzen, um Musik abzuspielen.

Der kompakte Netzwerklautsprecher Sonos Move ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Spielzeit von 10 Stunden verspricht. Der Akku ist nicht vom Nutzer wechselbar, Sonos bietet aber immerhin einen Austauschservice an, der in den USA mit 90 US-Dollar zu Buche schlägt. Im Test lief unser Move 14 Stunden bei mittlerer Lautstärke.

Schnell vermisst man eine Ladeanzeige am Gerät. Die entsprechende LED hinter dem metallenen Lautsprechergitter leuchtet lediglich für 10 Sekunden auf, sobald der Move an einer Stromquelle hängt. Wenn man wissen will, wie es um den Akku wirklich steht, muss man die Sonos-App bemühen.