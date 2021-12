Inhaltsverzeichnis Sony HT-A9: Erste 3D-Sound-Anlage mit 360 Reality Audio im Test Center-Signale und Installation 3D-Songs auftreiben und Subwoofer Fazit und Testtabelle Artikel in c't 26/2021 lesen

Die Redaktion berichtete ausführlich über Musikstreamingdienste, die Kunden mit den 3D-Sound-Formaten Dolby Atmos Music und 360 Reality Audio (360RA) von Sony locken sollen. Die Formate können Musikstücke um Höheninformationen anreichern und ihnen so mehr Räumlichkeit verleihen – und sie bieten Tonmeistern ein Feld für Experimente, indem etwa Stimmen oder Instrumente an der Zimmerdecke erschallen.

Zum damaligen Test trat Sonys 360RA jedoch mit einem Handicap an: Während sich das Dolby-Format bereits über Audio/Video-Anlage abspielen ließ, konnte man seinen Pendant nur über Kompaktlautsprecher wie Amazons Echo Studio wiedergeben. Die meisten klingen im Vergleich zu einer ausgewachsenen Anlage dünn und schaffen es nicht, die Höheneffekte in größeren Räumen gleichmäßig zu verteilen, sodass man an einigen Plätzen von der Räumlichkeit nicht viel hat.

Für knapp 1800 Euro bekommt man nun die erste richtige 3D-Sound-Anlage von Sony. Außer dem hauseigenen 3D-Sound-Format beherrscht der HT-A9 alle wichtigen Codecs der Konkurrenten DTS und Dolby bis hin zu deren 3D-Varianten DTS:X und Dolby Atmos (schließt Dolby Atmos Music ein). Somit ist das Set für die Wiedergabe von Musik und Soundtracks gut ausgerüstet. Nur das in der Scheibenwelt ebenfalls anzutreffende 3D-Format Auro-3D bleibt außen vor.